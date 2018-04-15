Швейцарские наемники: почему они наводили страх на своих противников

Нынешняя Швейцария — это богатая и процветающая страна, хотя еще несколько столетий назад она находилась на задворках европейской цивилизации. Тем не менее, даже тогда о маленьком горном государстве знал весь континент. Причин было две: во-первых, знаменитый местный сыр, а во-вторых — наемная швейцарская пехота, наводившая ужас на армии даже самых крупных европейских стран.

Дети гор Свой стиль ведения войны швейцарцы выстроили на основе античного опыта. Гористая местность кантонов была непригодны для кавалерии. Зато очень эффективна была линейная пехота. В результате к концу XIII века они изобрели новое издание древнегреческой фаланги — знаменитую «баталию».

Она представляла собой квадрат размером в 30, 40 или 50 воинов по ширине и глубине. Первые шеренги занимали солдаты, облаченные в тяжелые доспехи и вооруженные пиками — длинными (3-5 метров) копьями. Их голову защищал шлем, грудь — кираса, а ноги — наплечники и набедренники. В целом, вид такой ощетинившейся копьями пехоты был весьма угрожающим.

В третьем ряду находились стрелки с алебардами. За ними стояли еще два ряда алебардистов, но уже с более длинными пиками — около шести метров. Такой боевой порядок, напоминавший македонскую фалангу, позволял наемникам успешно отражать атаки со всех сторон. Наиболее эффективны «баталии» были против конницы, в том числе рыцарской.

Начало триумфа

На иностранной военной службе швейцарские наемники начинают появляться в XIV веке. Их начинает нанимать знатное пизанское семейство Висконти. Наемников хвалят за их стойкость и верность.

Молва о непобедимых воинах начинает расходиться по всей Европе. Впрочем, первый настоящий триумф швейцарцы испытали не в битве с противниками пизанцев, а в сражении с французским королем Карлом VII в 1444 году. [С-BLOCK]

Монарх направил в Швейцарию 20-тысячное войско. Когда французы достигли кантона Базель, то навстречу им вышел небольшой отряд из 1300 швейцарских смельчаков — в основном молодых пикинеров. Чуть позднее к ним присоединились еще пара сотен добровольцев из числа местных жителей.

Силы были слишком неравны: 20 тысяч хорошо вооруженных французов под командованием наследника престола Людовика (сына Карла) и 1500 швейцарцев. Подданные короля пытались атаковать их в течение нескольких часов. Однако ощетинившиеся пиками швейцарцы успешно отбивали все накаты королевских пехотинцев и конницы. В итоге они заставили Людовика с позором отступить, оставив на поле боя более четырех тысяч убитых.

Европейская слава

После разгромного поражения французы начинают привлекать швейцарцев на свою службу. Между королем и наемниками заключались договоры (первый датируется 1452 годом), которые могли продлеваться неограниченное количество раз.

Примечателен договор 1474 года. Из него известно, что король Людовик XI (тот самый, которого швейцарцы разбили в 1444 году) брал на себя обязательство платить ежегодно 20 тысяч франков кантонам, которые в, свою очередь, должны были предоставлять монарху воинов.

Благодаря швейцарцам (к концу XV века за французов сражалось пять тысяч наемников) обитатели версаля смогли в конечном счете одержать победу в междоусобной войне с орлеанскими герцогами. В дальнейшем численность «батальщиков» при королевском дворе возрастает до 20 тысяч человек. Они принимают участие во всех войнах, которые ведет королевство: в Италии, с Испанией, а также с мятежными феодальными княжествами.

Никогда наемники не проявляли слабость и малодушие, во всех боях они были самой надежной боевой силой, на которую король мог положиться. Неслучайно впоследствии при дворе будет организована личная гвардия монарха — 100 швейцарцев с алебардами. [С-BLOCK]

На наемников из кантонов обратили внимание все европейские владыки, в том числе император Священной Римской империи Максимилиан. Привлекало их на службу и Испанское королевство, и Нидерланды, и даже далекая Англия.

Несмотря на то, что воины из кантонов служили многим королям, они славились абсолютной верностью и неподкупностью. Не было ни единого случая, когда швейцарцы нарушали договор. Но требовали того же и от нанимателя. В случае, если он нарушал договоренности, швейцарцы могли легко уйти с поля боя.

Прочные и надежные доспехи сделали из них не ведавших страха воинов. Прославились наемники и своей необычайной жестокостью. Пленных они почти никогда не брали, а если и оставляли врагов в живых, то лишь для дальнейшей публичной казни.

Папские защитники

В XVI веке швейцарцы становятся личной гвардией Папы Римского. В 1527 году, когда немецкие войска взяли Вечный город, прикрывать отход понтифика Климента VII остались только 147 гвардейцев. Сражаясь с многократно превосходящими ландскнехтами (несколько тысяч человек), швейцарцы полегли все до единого, но смогли обеспечить безопасность Папы.

Также примечателен эпизод 1943 года, когда в Рим после свержения Бенито Муссолини вступили войска нацистской Германии. Сменив камзолы на полевую форму, а алебарды на винтовки, гвардейцы заняли оборону вокруг папской резиденции в Ватикане.

Как только на площади появились немцы, швейцарцы крикнули им, что не хотят кровопролития, но в случае чего будут драться до конца. В итоге немцы отступили, так и не решившись идти на штурм. И по сей день личную охрану понтифика обеспечивают воины из кантонов.