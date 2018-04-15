Китаец ограбил женщину возле банкомата

В Китае мужчина ограбил женщину, снимавшую наличные деньги через банкомат, сообщает телеканал «360».

Мужчина стоял в очереди возле нескольких банковских терминалов. Когда клиентка банка сняла сумму, равную 800 долларам США, злоумышленник выхватил купюры и пустился наутек.

Пострадавшая попыталась догнать грабителя, но спустя момент решила обратиться за помощью к сотрудникам финансовой организации. Менеджер заведения догнал нарушителя закона, после чего вызвал полицию.

Момент, когда мужчина завладел суммой в 5000 юаней, удалось зафиксировать на камеру видеонаблюдения. В настоящий момент сотрудники правопорядка проводят расследование случившегося.