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Китаец ограбил женщину возле банкомата
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Китаец ограбил женщину возле банкомата 

Газета.Ru 40 минут назад
В Китае мужчина ограбил женщину, снимавшую наличные деньги через банкомат, сообщает телеканал «360».
Мужчина стоял в очереди возле нескольких банковских терминалов. Когда клиентка банка сняла сумму, равную 800 долларам США, злоумышленник выхватил купюры и пустился наутек.
Пострадавшая попыталась догнать грабителя, но спустя момент решила обратиться за помощью к сотрудникам финансовой организации. Менеджер заведения догнал нарушителя закона, после чего вызвал полицию.
Момент, когда мужчина завладел суммой в 5000 юаней, удалось зафиксировать на камеру видеонаблюдения. В настоящий момент сотрудники правопорядка проводят расследование случившегося.
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