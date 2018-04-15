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Дженнаро Гаттузо: Делал вещи похуже, чем Буффон
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Дженнаро Гаттузо: Делал вещи похуже, чем Буффон 

Советский спорт 39 минут назад
Фото: Советский спорт
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"Я последний человек, которого нужно спрашивать об этом. Я делал вещи похуже, чем Буффон. Я почти набросился на Джо Джордана, пошел на трибуны, чтобы оскорбить Леонардо. Джанлуиджи остается хорошим товарищем по команде и отличным чемпионом. Когда он будет готов, я думаю, он извинится. Мне было грустно из-за вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов, но я горд за итальянский футбол. Что могут рефери за линией? Не лучше ли посадить их в комнату, где они будут смотреть повторы? Лига чемпионов вызывает большой интерес, и немыслимо, что VAR не используется в этом турнире", — приводит слова Гаттузо Football Italia.
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