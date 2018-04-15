Главный тренер «Милана»: делал вещи похуже, чем Буффон

"Я последний человек, которого нужно спрашивать об этом. Я делал вещи похуже, чем Буффон. Я почти набросился на Джо Джордана (экс-тренер «Тоттенхэма, которого Гаттузо схватил за горло), пошел на трибуны, чтобы оскорбить Леонардо (бывший тренер „Милана“).

Джанлуиджи остается хорошим товарищем по команде и отличным чемпионом. Когда он будет готов, я думаю, он извинится. Мне было грустно из-за вылета „Ювентуса“ из Лиги чемпионов, но я горд за итальянский футбол», — цитирует Гаттузо Football Italia.

Специалист не понимает, почему в главном европейском клубном турнире не используется система видеопомощи арбитрам (VAR).

"Что могут рефери за линией? Не лучше ли посадить их в комнату, где они будут смотреть повторы? Лига чемпионов вызывает большой интерес, и немыслимо, что VAR не используется в этом турнире", — отметил специалист.