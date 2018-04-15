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Главный тренер «Милана»: делал вещи похуже, чем Буффон
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Главный тренер «Милана»: делал вещи похуже, чем Буффон 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Tuttosport
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о бурной реакции вратаря туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона на красную карточку в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала", сообщает "Советский спорт".
"Я последний человек, которого нужно спрашивать об этом. Я делал вещи похуже, чем Буффон. Я почти набросился на Джо Джордана (экс-тренер «Тоттенхэма, которого Гаттузо схватил за горло), пошел на трибуны, чтобы оскорбить Леонардо (бывший тренер „Милана“).
Джанлуиджи остается хорошим товарищем по команде и отличным чемпионом. Когда он будет готов, я думаю, он извинится. Мне было грустно из-за вылета „Ювентуса“ из Лиги чемпионов, но я горд за итальянский футбол», — цитирует Гаттузо Football Italia.
Специалист не понимает, почему в главном европейском клубном турнире не используется система видеопомощи арбитрам (VAR).
"Что могут рефери за линией? Не лучше ли посадить их в комнату, где они будут смотреть повторы? Лига чемпионов вызывает большой интерес, и немыслимо, что VAR не используется в этом турнире", — отметил специалист.
Ранее Буффо заявил, что не отказывается от своих слов в адрес судьи Майкла Оливера, обслуживавшего матч с «Реалом».
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