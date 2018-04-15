Светлана Кузнецова: Без колебаний обменяла бы теннисные трофеи на счастливую семейную жизнь 

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о своих дальнейших планах в карьере.
— Раньше у меня уже была травма колена. Я не могу точно сказать, какой процесс восстановления был быстрее, но теперь я чувствую, что моя реабилитация была бесконечной. Теперь ситуация улучшилась, но после тяжелой тренировки я все еще чувствую боль в запястье. Я сыграла всего несколько матчей после травмы и стараюсь как можно больше играть, чтобы быть в форме к "Ролан Гаррос". Конечно, я думаю о своем будущем. Мне сейчас 32 года, и я могу играть в течение двух или трех сезонов, но в любом случае мне придется искать новые цели и приоритеты в своей жизни. Без колебаний я обменяла бы теннисные трофеи на счастливую семейную жизнь, — сказала россиянка, чьи слова приводит официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Напомним, что Кузнецова на прошедшей неделе на турнире WTA в американском Майами добралась до второго круга, где уступила представительнице Казахстана Зарине Дияс.