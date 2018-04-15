Светлана Кузнецова: Без колебаний обменяла бы теннисные трофеи на счастливую семейную жизнь

Российский стадион: последние новости

С лучшим голом года уже все ясно! (видео)

Светлана Ишмуратова: Не получится с Евгением Устюговым, будут искать нового виновного

Ненад Лалович: Мы больше не можем позволять политическим неурядицам вторгаться на спортивную арену