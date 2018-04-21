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Макс Ферстаппен: «Мне не нужен психолог»
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Макс Ферстаппен: «Мне не нужен психолог» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: F1News.ru
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен считает, что ему не нужно пересматривать подход к ведению борьбы на трассе. В начале сезона голландец подвергся критике за рискованные маневры и аварии.
— В Китае была не лучшая моя гонка, но пора перестать об этом думать, — цитирует F1Today Ферстаппена. — Я извлек уроки и двигаюсь дальше. Не думаю, что стану менее агрессивным на трассе, но буду лучше оценивать ситуацию.
Я слушаю не критиков, а своих близких. Эти люди все обо мне знают, понимают, как все работает. Мне не нужен психолог. Хорошо ли я сплю? Да, я всегда хорошо спал.
В эпизоде с контактом с машиной Феттеля я должен был поступить иначе. Но если бы все все знали заранее, весь мир изменился бы. Нужно смотреть в будущее, что я и делаю.
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