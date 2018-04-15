В матче 30-го тура чемпионата Германии «Шальке» принимает дортмундскую «Боруссию».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Шальке 04 Боруссия Д Ферман Ральф • Керер Тило • Налдо Родригес • Стамбули Бенжамин • Шёпф Алессандро • Горетцка Леон • Бенталеб Набиль • Калиджиури Даниэль • Арит Амин • Коноплянка Евгений • Бургшталлер Гвидо
Запасные: Ди Санто Франко • Ощипка Бастиан • Мейер Максимилиан • Пьяца Марко • Нюбель Александр • Тойхерт Седрик • Маккенни Уэстон
Бюрки Роман • Пищек Лукаш • Папастатопулос Сократис • Топрак Омер • Шмельцер Марсель • Дауд Махмуд • Шахин Нури • Пулишич Кристиан • Ройс Марко • Филипп Максимилиан • Бачуайи Миши
Запасные: Вайденфеллер Роман • Кастро Гонсало • Шюррле Андре • Гётце Марио • Вайгль Юлиан • Аканджи Мануэль • Jadon Sancho
15 апреля. Стадион «Фелтинс-Арена» (Гельзенкирхен).
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