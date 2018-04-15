Ещё
«Шальке» — «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Шальке» — «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 11 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 30-го тура чемпионата Германии «Шальке» принимает дортмундскую «Боруссию».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Шальке 04  Боруссия Д  Ферман Ральф • Керер Тило • Налдо Родригес • Стамбули Бенжамин • Шёпф АлессандроГоретцка Леон • Бенталеб Набиль • Калиджиури Даниэль • Арит Амин • Коноплянка ЕвгенийБургшталлер Гвидо
Запасные: Ди Санто Франко • Ощипка Бастиан • Мейер МаксимилианПьяца МаркоНюбель Александр • Тойхерт Седрик • Маккенни Уэстон
Бюрки Роман • Пищек Лукаш • Папастатопулос Сократис • Топрак Омер • Шмельцер Марсель • Дауд Махмуд • Шахин Нури • Пулишич КристианРойс Марко • Филипп Максимилиан • Бачуайи Миши
Запасные: Вайденфеллер Роман • Кастро Гонсало • Шюррле Андре • Гётце Марио • Вайгль ЮлианАканджи Мануэль • Jadon Sancho
15 апреля. Стадион «Фелтинс-Арена» (Гельзенкирхен).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Ньюкасл" - "Арсенал": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Зе Луиш заканчивает матч с "Уралом" в шлёме из-за рассечения головы "Уфа" - ЦСКА Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла12
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Бывший тренер Ана обвиняется в коррупции
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение