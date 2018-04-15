Более 50 человек были задержаны из-за беспорядков на футбольном матче в Румынии

Более 50 человек были задержаны полицией из-за беспорядков во время матча четвертого дивизиона чемпионата Румынии по футболу между командами систем бухарестских клубов "Стяуа" и "Рапид". Об этом сообщает портал Liber Tatea.

Встреча завершилась победой "Рапида" со счетом 3:1. На стадионе присутствовало более 36 тыс. зрителей. Беспорядки начались на трибунах на 25-й минуте матча. После этого встреча прерывалась несколько раз. Для устранения беспорядков полицейским приходилось применять слезоточивый газ.

По словам представителя полиции, несколько человек пострадали, более 50 были задержаны и будут подвергнуты наказанию.