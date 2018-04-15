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Более 50 человек были задержаны из-за беспорядков на футбольном матче в Румынии
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Более 50 человек были задержаны из-за беспорядков на футбольном матче в Румынии 

ТАСС 55 минут назад
Более 50 человек были задержаны полицией из-за беспорядков во время матча четвертого дивизиона чемпионата Румынии по футболу между командами систем бухарестских клубов "Стяуа" и "Рапид". Об этом сообщает портал Liber Tatea.
Встреча завершилась победой "Рапида" со счетом 3:1. На стадионе присутствовало более 36 тыс. зрителей. Беспорядки начались на трибунах на 25-й минуте матча. После этого встреча прерывалась несколько раз. Для устранения беспорядков полицейским приходилось применять слезоточивый газ.
По словам представителя полиции, несколько человек пострадали, более 50 были задержаны и будут подвергнуты наказанию.
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