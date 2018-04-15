Краска для имитации грязной машины стала поводом для шуток среди курганцев

Краска, имитирующая грязь и предназначенная для автомобилистов, стала поводом для шуток среди жителей Кургана, обсуждение развернулось в соцсети.

О находке в автомагазине рассказал один из пользователей. Он отметил, что предусмотрены даже разные цвета краски — имитация чернозёма, глины и песка.

«Как вы думаете, для чего это? Пока приходят на ум следующие варианты: имитировать поездку за город, имитировать проходимость машины, забрызгать госномер от камер. На это и производитель намекает, указывая, что именно так нельзя делать. Представляете, в больших городах люди покупают это, так как нет настоящей грязи на улицах!», — написал автор поста.

В комментариях жители Кургана заметили, что могут «экономить, поскольку за грязью им в магазин идти не нужно.

»В Кургане теперь можно каждому второму в частном секторе бизнес открывать», — в шутку заметил один из участников обсуждения

«По золоту ходим, товарищи», — поддержал другой пользователь.

«Первые люди, которые смогли сделать из грязи бизнес, нобелевскую им», — написал ещё один житель Кургана.

«Жене скажет, что на рыбалку с мужиками ездил, а сам… Ну вы знаете», — попыталась представить ситуацию, в которой автомобилисту пригодится «грязная» краска, ещё одна жительница города.

Некоторые участники обсуждения отнеслись к посту серьёзно и напомнили, что автовладельцу, решившему такой краской забрызгать номера, грозит штраф.