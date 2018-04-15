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Краска для имитации грязной машины стала поводом для шуток среди курганцев
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Краска для имитации грязной машины стала поводом для шуток среди курганцев 

АиФ 13 минут назад
Фото: АиФ
Краска, имитирующая грязь и предназначенная для автомобилистов, стала поводом для шуток среди жителей Кургана, обсуждение развернулось в соцсети.
О находке в автомагазине рассказал один из пользователей. Он отметил, что предусмотрены даже разные цвета краски — имитация чернозёма, глины и песка.
«Как вы думаете, для чего это? Пока приходят на ум следующие варианты: имитировать поездку за город, имитировать проходимость машины, забрызгать госномер от камер. На это и производитель намекает, указывая, что именно так нельзя делать. Представляете, в больших городах люди покупают это, так как нет настоящей грязи на улицах!», — написал автор поста.
В комментариях жители Кургана заметили, что могут «экономить, поскольку за грязью им в магазин идти не нужно.
»В Кургане теперь можно каждому второму в частном секторе бизнес открывать», — в шутку заметил один из участников обсуждения
«По золоту ходим, товарищи», — поддержал другой пользователь.
«Первые люди, которые смогли сделать из грязи бизнес, нобелевскую им», — написал ещё один житель Кургана.
«Жене скажет, что на рыбалку с мужиками ездил, а сам… Ну вы знаете», — попыталась представить ситуацию, в которой автомобилисту пригодится «грязная» краска, ещё одна жительница города.
Некоторые участники обсуждения отнеслись к посту серьёзно и напомнили, что автовладельцу, решившему такой краской забрызгать номера, грозит штраф.
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