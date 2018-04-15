Всемирная серия бокса: Казахстан громит Китай, Британия побеждает Францию

14 апреля в Ньюпорте и Таразе прошли матчи 11-й недели 8-го сезона Всемирной серии бокса (WSB) в группах «В» и «С». vRINGe предлагает вашему вниманию результаты состоявшихся поединков.

ГРУППА «С»

Тараз, Казахстан Волки из Астаны — 5:0 — Китайские драконы

(52 кг) Сакен Бибосинов — 3:0 — Гуо Чжан

(60 кг) Алимжан Бескемпир — 3:0 — Ву Юфень

(69 кг) Асланбек Шымбергено — 3:0 — Таксимаймайти Хайшаэр

(81 кг) Бек Нурмаганбет — ТКО 2 — Зень Гигарибу

(91+ кг) Нурсултан Аманжолов — 3:0 — Эвандерс Сервутс

Положение команд 1. Волки из Астаны: 15 очков (6 матчей) 2. Патриот (Россия): 12 очков (5 матчей) 3. Индийские тигры: 1 очко (3 матча) 4. Китайские драконы: -3 очка (4 матча)

ГРУППА «В»

Ньюпорт, Англия Британские львиные сердца — 3:2 — Французские боевые петухи

(52 кг) Уилл Коули — 0:3 — Даниэль Асенов

(69 кг) Карл Фэйл — 3:0 — Кевин Бертогаль

(81 кг) Джозеф Уорд — КО 5 — Бакари Диабира

(91+ кг) Соломон Дакрес — 3:0 — Михай Нистор

Итоговое положение команд 1. Британские львиные сердца: 16 очков (6 матчей) 2. Французские боевые петухи: 16 очков (6 матчей) 3. Итальянский гром: 8 очков (6 матчей) 4. Хорватские рыцари: 2 очка (6 матчей)

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