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Всемирная серия бокса: Казахстан громит Китай, Британия побеждает Францию
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Всемирная серия бокса: Казахстан громит Китай, Британия побеждает Францию 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
14 апреля в Ньюпорте и Таразе прошли матчи 11-й недели 8-го сезона Всемирной серии бокса (WSB) в группах «В» и «С». vRINGe предлагает вашему вниманию результаты состоявшихся поединков.
ГРУППА «С»
Тараз, Казахстан Волки из Астаны — 5:0 — Китайские драконы
(52 кг) Сакен Бибосинов — 3:0 — Гуо Чжан
(60 кг) Алимжан Бескемпир — 3:0 — Ву Юфень
(69 кг) Асланбек Шымбергено — 3:0 — Таксимаймайти Хайшаэр
(81 кг) Бек Нурмаганбет — ТКО 2 — Зень Гигарибу
(91+ кг) Нурсултан Аманжолов — 3:0 — Эвандерс Сервутс
Положение команд 1. Волки из Астаны: 15 очков (6 матчей) 2. Патриот (Россия): 12 очков (5 матчей) 3. Индийские тигры: 1 очко (3 матча) 4. Китайские драконы: -3 очка (4 матча)
ГРУППА «В»
Ньюпорт, Англия Британские львиные сердца — 3:2 — Французские боевые петухи
(52 кг) Уилл Коули — 0:3 — Даниэль Асенов
(60 кг) Дмитрий Асанов — 0:3 — Софьен Умиха
(69 кг) Карл Фэйл — 3:0 — Кевин Бертогаль
(81 кг) Джозеф Уорд — КО 5 — Бакари Диабира
(91+ кг) Соломон Дакрес — 3:0 — Михай Нистор
Итоговое положение команд 1. Британские львиные сердца: 16 очков (6 матчей) 2. Французские боевые петухи: 16 очков (6 матчей) 3. Итальянский гром: 8 очков (6 матчей) 4. Хорватские рыцари: 2 очка (6 матчей)
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