Орловские скипперы поставят «Рекорд победы»

Акция, посвящённая Дню Победы пройдёт в Орле 9 мая, сообщает пресс-служба Орловского госуниверситета имени Тургенева.

Участники команды скипперов «Прыжок в жизнь» в Детском парке областного центра выполнят 26663 прыжка — по одному за каждый день после победы в Великой отечественной войне.

Также жителей и гостей областного центра приглашают принять участие в мастер-классах от скипперов — призеров всероссийских и европейских соревнований. Мероприятие стартует в 13.00, уточнили в пресс-службе университета.

Напомним, акция организованная орловскими спортсменами пройдёт уже в пятый раз.