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Орловские скипперы поставят «Рекорд победы»
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Орловские скипперы поставят «Рекорд победы» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Акция, посвящённая Дню Победы пройдёт в Орле 9 мая, сообщает пресс-служба Орловского госуниверситета имени Тургенева.
Участники команды скипперов «Прыжок в жизнь» в Детском парке областного центра выполнят 26663 прыжка — по одному за каждый день после победы в Великой отечественной войне.
Также жителей и гостей областного центра приглашают принять участие в мастер-классах от скипперов — призеров всероссийских и европейских соревнований. Мероприятие стартует в 13.00, уточнили в пресс-службе университета.
Напомним, акция организованная орловскими спортсменами пройдёт уже в пятый раз.
Сообщение Орловские скипперы поставят «Рекорд победы» появились сначала на РИА 57.
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