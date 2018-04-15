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Маурисио Перейра: При Мусаеве стиль игры немного поменялся
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Маурисио Перейра: При Мусаеве стиль игры немного поменялся 

Советский спорт 1 час назад
«Краснодар» обыграл «Арсенал» и вернулся на третье место в РФПЛ
— Я очень доволен этим матчем, особенно первым таймом, где мы забили два мяча. Постарались продолжить тот же ритм и во втором тайме и, надеюсь, у нас это вышло хорошо. — «Краснодар» преобразился с приходом нового тренера, две победы подряд. Что Мусаев изменил в команде? — У нас есть небольшие изменения в прессинге, в позиционных атаках, в выходе из обороны в атаку, — цитирует Перейру Rusfootball.Info. — изменения и принесли результат. — Как тренер выстраивает общение с футболистами? — У нас очень хорошие отношения с ним. Мы приняли его хорошо, и он к нам хорошо относится. Желаю ему всего самого лучшего. Его успех — это успех «Краснодара». — Можно сказать, что сейчас футбол «Краснодара» похож на тот футбол, который команда показывала еще при Олеге Кононове? — Могу сказать, что это шестой сезон мой в этом клубе. Я работал и с Муслиным, и с Кононовым, и с Шалимов, сейчас Мусаев. Манера игры осталась та же. Стараемся прессинговать, играть первым номером. Стиль немного поменялся, но манера осталась та же.
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