Как освобождали Алушту: танки и хлеб-соль

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. Ровно 74 года назад советские войска освободили Алушту от оккупантов — 15 апреля 1944 года они вошли в город. Первым со стороны Ангарского перевала ворвался отряд 339-й стрелковой дивизии. На улицы освобождаемой Алушты одной из первых въехала САУ-76 командира взвода Георгия Логоша. Неподготовленный к отступлению немецкий гарнизон спешно грузил в порту технику и личный состав на баржи и катера. В ходе освобождения Алушты от фашистов погибли 86 бойцов Советской армии.

Два дня город вслушивался в звуки близкого боя. Они доносились со стороны Судака, откуда продвигался к Алуште Таганрогский полк Отдельной Приморской армии. Со стороны Ангарского перевала с севера шли, громя врага, передовой отряд второй гвардейской дивизии той же армии и 26-я мотострелковая бригада. Оборонительные сооружения гитлеровцов на судакском шоссе были смяты стремительным натиском советских воинов. По шоссе двигались танки — подвижный отряд под командованием полковника С. Н. Бахтанова вошел в город первым. За мостом через речку Демерджи освободителей встретили хлебом-солью. Здесь же в доме под номером 10 расположился штаб подвижного отряда. В центре города враги еще сопротивлялись. На улице 15 Апреля, названной так в честь воинов-освободителей, советские бойцы установили пушки. Прямой наводкой били они по набережной, по порту, откуда фашисты пытались уйти на баржах.

Фашисты отступали поспешно. Румыны, которым немцы отказали в эвакуации, не только торопились сдаться в плен, но и открыли огонь по бывшим союзникам. Где-то к 10-11 часам, услышав русскую речь, жители стали выходить из своих домов. Сразу после освобождения были организованы курсы по обучению саперному делу, и уже через месяц после обучения в Алуште две группы 17-летних юношей и девушек занялись обезвреживанием мин, заложенных немцами вдоль всего алуштинского побережья.

86 бойцов и командиров советской армии, погибших при освобождении города, похоронили в братской могиле на городском кладбище рядом с поселком Мирный. На местах партизанских боев, на могилах погибших бойцов, партизан и членов их семей установлено более 30 памятников, памятных знаков и мемориальных досок.

Немецко-фашистская оккупация, длившаяся с 4 ноября 1941 по 15 апреля 1944 года, причинила городу серьезный урон. К весне 1944 года, когда Крым был освобожден от гитлеровских захватчиков, из 168 зданий курортного фонда в Алуште сохранилось лишь 34. Все курортное оборудование было испорчено или вывезено в Германию. Буквально через месяц после окончания немецкой оккупации из Алушты депортировали крымских татар. Город был частично уничтожен и фактически опустел.

Жертвами оккупации стали около 500 алуштинцев, еще 200 были угнаны в лагеря. Но все это время захватчикам не давали спокойно жить партизаны и Черноморский флот. Пока немцы строили на пляжах Алушты укрепления, которые должны были помешать высадке десанта с кораблей ЧФ, периодически обстреливающих фашистские укрепления, активную деятельность начали партизаны. Алуштинский партизанский отряд участвовал в девяти оборонительных боях, осуществил 48 нападений и засад, участвовал в трех нападениях на гарнизоны фашистов и тринадцати кратковременных перестрелках.

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