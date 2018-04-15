Тренер из Екатеринбурга поставил мировой рекорд в гонке на 160 км в ЮАР

Тренер из Екатеринбурга Олег Харитонов установил новый мировой рекорд в ультрамарафоне на 100 миль в возрастной категории 50+. Забег проходил в городе Полокване в ЮАР.

50-летний екатеринбургский марафонец пробежал 160 километров за 13 часов 27 минут 27 секунд. Он обогнал молодых конкурентов и пришёл к финишу первым.

В Facebook коллеги и знакомые уже завалили тренера поздравлениями.

«Сначала он шёл 8-й, потом на 57-м км — 4-й. После 7 часов у всех начал падать темп, а Харитонов начал прибавлять, — пишет Ольга Солодова. — И вот на 113-м км он уже 2-й, но лидер далеко, и ему 35 лет, а наш герой вчера отметил 50-летие. Но надежда зародилась! Он сможет, он сверхчеловек!? 127 км и Харитонов уже первый, все соперники позади… Олег Петрович, просто нет слов!»

«Вы мой герой», «Вот это да!», «Просто невероятно!», «Наш чемпион», — поздравляют уральцы Харитонова.

Олег Харитонов тренирует спортсменов-паралимпийцев в областном спортивном клубе инвалидов «Родник». В марте он устроил акцию протеста — бегал вокруг Городского пруда, чтобы его подопечной выдали завоёванную в ЮАР награду.