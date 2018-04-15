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Ули Хенесс: «Не понимаем, почему наш щедрый жест в отношении „Айнтрахта“ так обернулся»
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Ули Хенесс: «Не понимаем, почему наш щедрый жест в отношении „Айнтрахта“ так обернулся» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент «Баварии» Ули Хенесс не понимает бурной реакции руководства франкфуртского «Айнтрахта» по поводу перехода тренера Нико Ковача в Мюнхен. Ранее в «Айнтрахте» возмутились тем, что «Бавария» переманила специалиста, и тот уйдет из команды по окончании сезона.
— Мы считаем реакцию «Айнтрахта» скандальной, — цитирует AFP Хенесса. — Мы проинформировали их о подписании Ковача как можно скорее, чтобы у них было больше времени на поиск нового тренера. Не понимаю, почему наш щедрый жест вот так воспринимается.
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