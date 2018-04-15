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Королева выездки: Изабель Верт вновь выиграла Кубок мира
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Королева выездки: Изабель Верт вновь выиграла Кубок мира 

Мир24 1 час назад
Королева выездки снова на пьедестале: живая легенда конного спорта Изабель Верт выиграла Кубок мира, передает телеканал «МИР 24».
В финальном выступлении Верт и ее ганноверская кобыла по кличке Вайеголд произвели настоящий фурор. Плавные пассажи, ритмичные аллюры и выразительные пиаффе заставили зрителей аплодировать на протяжении всей программы.
Судьи также не нашли помарок, высоко оценив и технику, и красоту движений лошади. Итоговые баллы сделали 48-летнюю немецкую наездницу чемпионкой мира в четвертый раз.
Изабель Верт давно стала эталоном конного спорта. Она шестикратная чемпионка Олимпийских игр в личном и командном зачетах.
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