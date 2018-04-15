Королева выездки: Изабель Верт вновь выиграла Кубок мира

Королева выездки снова на пьедестале: живая легенда конного спорта Изабель Верт выиграла Кубок мира, передает телеканал «МИР 24».

В финальном выступлении Верт и ее ганноверская кобыла по кличке Вайеголд произвели настоящий фурор. Плавные пассажи, ритмичные аллюры и выразительные пиаффе заставили зрителей аплодировать на протяжении всей программы.

Судьи также не нашли помарок, высоко оценив и технику, и красоту движений лошади. Итоговые баллы сделали 48-летнюю немецкую наездницу чемпионкой мира в четвертый раз.

Изабель Верт давно стала эталоном конного спорта. Она шестикратная чемпионка Олимпийских игр в личном и командном зачетах.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ