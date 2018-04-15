Джаред Беднар: Сегодня мы подарили «Нэшвиллу» пару шайб

— Сегодня мы подарили им пару шайб. Один раз задержались со сменой, чем они воспользовались. При игре четыре на четыре совершили несколько промахов.

Алекс Киллорн: Я оказался в нужном месте в нужное время, а Кучеров отдал мне отличный пас Так нельзя играть. Игры слишком напряженные. Создавать опасные моменты очень тяжело, — передает слова Беднара официальный сайт НХЛ.

После этой игры счет в серии стал 2-0 в пользу «Предаторз». Следующая встреча состоится на арене Pepsi Center в Колорадо во вторник в 05:00 по московскому времени.