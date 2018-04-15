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Кубок Чемпионата мира по футболу майские праздники проведет на Дальнем Востоке
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Кубок Чемпионата мира по футболу майские праздники проведет на Дальнем Востоке 

Хабаровский край сегодня 50 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA увидят дальневосточники. Трофей проведет во Владивостоке майские праздники. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в самой восточной точке путешествия он пробудет с 1 по 4 мая.
Официальный Кубок прибудет во Владивосток из Японии. Столица Приморья станет единственным городом на Дальнем Востоке, куда заедет трофей. По информации пресс-службы администрации края, сфотографироваться с Кубком желающие смогут в павильонах на центральной площади города.
Следующей точкой путешествия трофея станет Новосибирск, туда его доставят 5 мая.
Напомним, Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля.
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