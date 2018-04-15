Кубок Чемпионата мира по футболу майские праздники проведет на Дальнем Востоке 

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA увидят дальневосточники. Трофей проведет во Владивостоке майские праздники. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в самой восточной точке путешествия он пробудет с 1 по 4 мая.
Официальный Кубок прибудет во Владивосток из Японии. Столица Приморья станет единственным городом на Дальнем Востоке, куда заедет трофей. По информации пресс-службы администрации края, сфотографироваться с Кубком желающие смогут в павильонах на центральной площади города.
Следующей точкой путешествия трофея станет Новосибирск, туда его доставят 5 мая.
Напомним, Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля.