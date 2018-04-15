СМИ: десятки человек задержаны в результате беспорядков между фанатами в Румынии

На футбольном матче команд «Стяуа» и «Рапид» в Бухаресте в результате столкновений фанатов пострадали десятки человек. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Десятки человек задержаны, более 50 точно будет оштрафованы, многих привлекут к ответственности за правонарушения.

Жаль, что люди пострадали, но организаторы и представители частной охраны должны были приложить больше усилий, чтобы организовать это событие и обеспечить людям безопасность", — цитирует Libertatea.ro заявление пресс-секретаря жандармерии Джеорджиана Енаке.

Столкновение началось на трибуне, где оказались болельщики обеих команд. Беспорядки, в ходе которых на поле летели петарды, файеры и скамейки, были настолько масштабными, что судья несколько раз останавливал матч. Полиция вынуждена была использовать слезоточивый газ. Из этой зоны были эвакуированы дети и женщины, многие зрители сами отправились домой.