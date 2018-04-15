Луис Суарес: «Нормально, что фанаты были злы после вылета „Барселоны“ из Лиги чемпионов»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес доволен победой над «Валенсией» (2:1) в матче чемпионата Испании. Он считает, что это позволит несколько сгладить негатив от вылета из Лиги чемпионов.

— Это нормально, что фанаты были злыми после вылета из Лиги чемпионов. Мы тоже, — цитирует BeInSports Суареса. — Но мы все понимаем, что наше выступление в чемпионате Испании заслуживает уважения. «Валенсия» была сложным соперником, она сражается за высокие позиции, а мы хотели показать, что готовы улучшать результаты в чемпионате. Было очень важно забить как можно раньше, учитывая наше психологическое состояние. Вылет из Лиги чемпионов был большим ударом.