«Урал» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00

Сегодня, 15 апреля, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч 26-го тура РФПЛ «Урал» — «Спартак» . Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее команды встречались друг с другом 20 раз. Трижды победу одерживал «Урал», 15 раз верх брал «Спартак». Ещё дважды была зафиксирована ничья.

Матч рассудит бригада арбитров во главе с Вячеславом Безбородовым. Его ассистентами станут Максим Гаврилин и Рашид Абусуев. Резервный судья — Василий Казарцев

«Спартак» с 50 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» находится на девятой строчке, имея в своём активе 30 очков.