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«Урал» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00
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«Урал» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00 

Чемпионат.com 39 минут назад
Сегодня, 15 апреля, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч 26-го тура РФПЛ «Урал» — «Спартак». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее команды встречались друг с другом 20 раз. Трижды победу одерживал «Урал», 15 раз верх брал «Спартак». Ещё дважды была зафиксирована ничья.
Матч рассудит бригада арбитров во главе с Вячеславом Безбородовым. Его ассистентами станут Максим Гаврилин и Рашид Абусуев. Резервный судья — Василий Казарцев.
«Спартак» с 50 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» находится на девятой строчке, имея в своём активе 30 очков.
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