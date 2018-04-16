Криштиану Роналду снова встречается с девушками? 

Известный футболист Криштиану Роналду признался в том, что до сих пор испытывает чувства к российской супермодели Ирине Шейк, пишет издание TheSun. По словам инсайдеров, спорстмен сожалеет о том, что он не сумел сохранить отношения с экс-возлюбленной. Их отношения продолжались несколько лет, но завершись на минорной ноте. Девушка мечтала о рождении ребенка, но у футболиста на тот момент были другие планы на жизнь
С тех пор Роналду успел стать многодетным отцом. Напомним, звезда мадридского «Реала» воспитывает 7-летнего сына Роналду-младшего, близнецов Матео и Еву, которых ему родили суррогатные матери, а также Алану Мартину, которую родила модель Джорджина Родригес.
Кристиану Роналду с девушкой
К тому же, спустя время, он заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Это стало причиной рассуждений на тему — сможет ли Роналду подарить своим детям полноценную в традиционном понимании семью? Однако, как оказалось, спортсмен своими высказываниями еще больше запутал своих поклонников.
А вы как думаете, после этого заявления возможно ли воссоединение Криштиану Роналду и Ирины Шейк?