Криштиану Роналду снова встречается с девушками?

Известный футболист Криштиану Роналду признался в том, что до сих пор испытывает чувства к российской супермодели Ирине Шейк , пишет издание TheSun. По словам инсайдеров, спорстмен сожалеет о том, что он не сумел сохранить отношения с экс-возлюбленной. Их отношения продолжались несколько лет, но завершись на минорной ноте. Девушка мечтала о рождении ребенка, но у футболиста на тот момент были другие планы на жизнь

Кристиану Роналду с девушкой

К тому же, спустя время, он заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Это стало причиной рассуждений на тему — сможет ли Роналду подарить своим детям полноценную в традиционном понимании семью? Однако, как оказалось, спортсмен своими высказываниями еще больше запутал своих поклонников.

А вы как думаете, после этого заявления возможно ли воссоединение Криштиану Роналду и Ирины Шейк?