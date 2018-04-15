Карл-Хайнц Румменигге: В истории с Ковачем «Бавария» вела себя честно и прозрачно

— С нашей точки зрения у «Айнтрахта» нет причин для недовольства. Мы действовали честно и серьезно и во всей этой истории вели себя прозрачно.

Хенесс не понимает недовольства «Айнтрахта» в ситуации с Нико Ковачем

Вся эта тема прошла в четверг. Я могу понять, что Фреди Бобич не рад тому, что тренер, с которым он два года успешно работал, покидает клуб. Мы можем это понять. Но мы не вели себя неуважительно, все делали честно и прозрачно. И мы не собирались предоставлять эту информацию общественности, — заявил Румменигге.

Хорват Нико Ковач сменит Юппа Хайнкеса на посту главного тренера «Баварии» будущим летом.