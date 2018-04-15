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Карл-Хайнц Румменигге: В истории с Ковачем «Бавария» вела себя честно и прозрачно
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Карл-Хайнц Румменигге: В истории с Ковачем «Бавария» вела себя честно и прозрачно 

Советский спорт 1 час назад
— С нашей точки зрения у «Айнтрахта» нет причин для недовольства. Мы действовали честно и серьезно и во всей этой истории вели себя прозрачно.
Хенесс не понимает недовольства «Айнтрахта» в ситуации с Нико Ковачем
Вся эта тема прошла в четверг. Я могу понять, что Фреди Бобич не рад тому, что тренер, с которым он два года успешно работал, покидает клуб. Мы можем это понять. Но мы не вели себя неуважительно, все делали честно и прозрачно. И мы не собирались предоставлять эту информацию общественности, — заявил Румменигге.
Хорват Нико Ковач сменит Юппа Хайнкеса на посту главного тренера «Баварии» будущим летом.
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