Румменигге: «В истории с Ковачем „Бавария“ вела себя честно и прозрачно»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал назначение Нико Ковача на пост главного тренера, а также высказался по поводу недовольства руководства «Айнтрахта», которым руководит хорват.

«С нашей точки зрения на самом деле нет никакого недовольства. Мы действовали честно и серьезно и во всей этой истории вели себя прозрачно. Вся эта тема прошла в четверг. Я могу понять, что Фреди Бобич не рад тому, что тренер, с которым он два года успешно работал, покидает клуб. Мы можем это понять. Но мы не вели себя неуважительно, все делали честно и прозрачно. И мы не собирались предоставлять эту информацию общественности. С нашей точки зрения все было серьезно и чисто», — цитирует Румменигге.