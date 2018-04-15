«Вест Хэм» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу 16 апреля

«Вест Хэм»

Команда Дэвида Мойеса оторвалась от зоны вылета на шесть очков. Но это не значит ровным счетом ничего. «Молотобойцы» по-прежнему остаются одним из главных претендентов на вылет в этом сезоне. Потому что концовка сезона у «Вест Хэма» просто убийственная.

После «Стока» останется еще пять матчей, и в них подопечные Мойеса померяются молотками с «Ман Сити», «МЮ», «Лестером», «Арсеналом» и «Эвертоном». И это при как минимум восьми травмированных игроках.

Все прогнозы на АПЛ Мы ведем к тому, что валять дурака в матче со «гончарами» «Вест Хэм» не будет. Мы рассчитываем увидеть что-то на подобии игры против «Саутгемптона», когда «молотки» сделали ставку на первый тайм (9 ударов из 13-ти) и создали комфортный перевес в три мяча.

«Сток Сити»

Подопечным Пола Ламберта не хватает 11-ти очков до так называемого психологического барьера Премьер-лиги — до 38-ми очков. Именно столько обычно хватает для сохранения прописки в высшем дивизионе. А сейчас у «Сток Сити» только 27 очков.

После «Вест Хэма» «гончары» должны будут принять дома «Бернли» и съездить в «Ливерпуль». В этих двух поединках ничего не предвещает очков. Но еще два завершительных матча продут против команд из нижней части турнирной таблицы.

Однако даже в «легких» играх не будет легких очков. Достаточно взглянуть на форму «Стока». Последняя победа была еще в январе («Хаддерсфилд» 1:0). Потом последовала серия ничьих, самой удачной из которых можно считать «мировую» с «Лестером» 1:1.

Но четыре последних поединка были против лидеров чемпионата и «Эвертона». Все четыре матча «Сток Сити» проиграл, а лучшую игру показал против «Тоттенхэма», когда провалил первый тайм (всего два удара — оба мимо), но собрался на второй (8 ударов — 4 в створ) и отыграл гол.

Прогноз

Не думаем, что в этой игре стоит ждать много голов. Чего будет много, так это борьбы и нарушений. «Вест Хэм» — отличный раздражитель для Майкла Оливера . Этот арбитр в нынешнем сезоне в среднем показывает 2,08 желтых карточек за игру.

«Молотки» — команда-лидер по грубости в АПЛ (67 желтых, 1 красная, кэф грубости — 72). К тому же в этом сезоне арбитры поставили шесть пенальти в ворота «Вест Хэма». Но весь прикол в том, что на конец сезона команда Мойеса остепенилась — всего три «горчичника» в последних трех домашних матчах.

А команда Пола Ламберта была-была спокойной, да и психанула — шесть желтых за три последних выездных матча. Поскольку инициатива в матче, по идее, должна принадлежать «Вест Хэму», «Стоку» ничего другого не остается, как фолить.

Потому наша ставка — «Желтые карточки: П2» за 2,32.