Ещё
«Барселона» хочет обменять Гомеша на хавбека «Тоттенхэма»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Барселона» хочет обменять Гомеша на хавбека «Тоттенхэма» 

Soccer News 17 минут назад
«Барселона» проявляет интерес к датскому полузащитнику «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену, сообщает Ràdio Catalunya.
По сведениям издания, каталонский клуб намерен заплатить за футболиста определенную сумму денег, а также отдать португальского хавбека Андре Гомеша, которым интересуются «шпоры».
В этом сезоне 26-летний Эриксен провел за «Тоттенхэм» 41 матч, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. На счету 24-летнего Гомеша один голевой пас в 30 поединках.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет использовать Гомеша в качестве частичной компенсации в сделке по приобретению защитника «Баварии» Давида Алабы.
Soccer News: последние новости
ЦСКА сыграет с "Уфой" без Дзагоева, но с Вернблумом и Фернандесом В 2016-м году жена арбитра матча "Реал" - "Ювентус" опубликовала фото с "Сантьяго Бернабеу" с подписью "Люблю Мадрид" Лунев пропустит не более двух недель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удалившему Буффона судье угрожают расправой7
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию70
Салихов нокаутировал Рэйни на турнире UFC
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»2
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение