«Барселона» хочет обменять Гомеша на хавбека «Тоттенхэма»

«Барселона» проявляет интерес к датскому полузащитнику «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену , сообщает Ràdio Catalunya.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен заплатить за футболиста определенную сумму денег, а также отдать португальского хавбека Андре Гомеша , которым интересуются «шпоры».

В этом сезоне 26-летний Эриксен провел за «Тоттенхэм» 41 матч, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. На счету 24-летнего Гомеша один голевой пас в 30 поединках.