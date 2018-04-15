«Барселона» хочет обменять Гомеша на хавбека «Тоттенхэма» 

«Барселона» проявляет интерес к датскому полузащитнику «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену, сообщает Ràdio Catalunya.
По сведениям издания, каталонский клуб намерен заплатить за футболиста определенную сумму денег, а также отдать португальского хавбека Андре Гомеша, которым интересуются «шпоры».
В этом сезоне 26-летний Эриксен провел за «Тоттенхэм» 41 матч, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. На счету 24-летнего Гомеша один голевой пас в 30 поединках.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет использовать Гомеша в качестве частичной компенсации в сделке по приобретению защитника «Баварии» Давида Алабы.