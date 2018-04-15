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Арбитру Майклу Оливеру и его семье стали поступать смертельные угрозы после матча «Реал» — «Ювентус»
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Арбитру Майклу Оливеру и его семье стали поступать смертельные угрозы после матча «Реал» — «Ювентус» 

Vprognoze.ru 1 час назад
Фото: Vprognoze.ru
Главный арбитр ответной встречи между «Реалом» и «Ювентусом» стал получать смертельные угрозы в свой адрес и в адрес своей жены. Напомним, в ответном матче 1\4 финала турнира судья матча Майкл Оливер при счете 3:0 в пользу итальянского клуба на последней минуте назначил пенальти в ворота «Ювентуса», а также показал прямую красную карточку Джанлуиджи Буффону за неспортивное поведение. Место в воротах во время решающего момента занял немецкий голкипер Войцех Щесны. Криштиану Роналду реализовал пенальти, и это позволило «Реалу» выйти в полуфинал Лиги Чемпионов. Майкл Оливер не пользуется социальными сетями, однако его жена имеет страницу в «Твиттере», куда ей приходили оскорбительные сообщения. Также, один из пользователей опубликовал телефонный номер Оливера, и семья стала получать смертельные угрозы. Отмечается, полиция уже ведет расследование данного эпизода. В полуфинале Лиги Чемпионов «Реал» сыграет с «Баварией».
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