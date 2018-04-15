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«Манчестер Сити» нацелился на покупку Мбаппе из «ПСЖ»
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«Манчестер Сити» нацелился на покупку Мбаппе из «ПСЖ» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Руководство английского клуба «Манчестер Сити» собирается приобрести французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Напомним, что недавно 19-летний форвард в товарищеском матче между сборными России и Франции дважды поразил ворота команды Станислава Черчесова.
Англичане надеются, что «ПСЖ» будет исключен из числа участников Лиги чемпионов в связи с нарушениями финансового fair play. В настоящий момент Мбаппе выступает за французский клуб на правах аренды.
Известно, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола лично встречался с нападающим «ПСЖ», чтобы убедить того в переходе в стан «МанСити». В нынешнем сезоне Мбаппе на клубном уровне сумел 19 раз поразить ворота соперника в 39 играх, сообщает «Спорт-экспресс».
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