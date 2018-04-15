Футболист аплодировал сам себе после гола

Румынский футболист, выступающий за клуб «Германштадт» Стефаон Банару комично обыграл свой гол.

Так как во время матча второго дивизиона чемпионата страны с «Лучаферул Орадя» на трибунах практически никого не было, то и, соответственно, оценить гол Бланару никто не смог.

Но игрок не растерялся и сделал это сам: после своего триумфа на 80-й минуте встречи, спортсмен выбежал за территорию поля и поднялся на трибуну. После стал кричать и изображать радостного болельщика, приглашая всех к нему присоединиться.

Матч завершился победой «Германштадта» со счетом 4:0.