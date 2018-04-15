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Футболист аплодировал сам себе после гола
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Футболист аплодировал сам себе после гола 

News.ru 1 час назад
Румынский футболист, выступающий за клуб «Германштадт» Стефаон Банару комично обыграл свой гол.
Так как во время матча второго дивизиона чемпионата страны с «Лучаферул Орадя» на трибунах практически никого не было, то и, соответственно, оценить гол Бланару никто не смог.
Но игрок не растерялся и сделал это сам: после своего триумфа на 80-й минуте встречи, спортсмен выбежал за территорию поля и поднялся на трибуну. После стал кричать и изображать радостного болельщика, приглашая всех к нему присоединиться.
Матч завершился победой «Германштадта» со счетом 4:0.
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