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«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Майкла Оуэна на игру АПЛ
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«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Майкла Оуэна на игру АПЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал», который состоится сегодня, 15 апреля. Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Ставки: тотал меньше 2,5 мячей за 2.05, ничья за 3.60.
«Ньюкасл» хорошо знает, что проиграл «канонирам» 10 последних матчей в Премьер-лиге, но я думаю, что они прервут эту тенденцию на своём поле. «Ньюкасл Юнайтед» выиграл три матча АПЛ подряд, в то время как «канониры» проиграли свои последние четыре выездных матча в турнире. «Арсенал» набрал всего 13 очков в гостях за сезон, так что победы от лондонцев не жду", — сказал Оуэн.
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