Ещё
«Манчестер Сити» может лишиться права покупать игроков
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Манчестер Сити» может лишиться права покупать игроков 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Чемпиону Англии «Манчестер Сити» могут запретить приобретать футболистов на протяжении двух трансферных окон. «Горожане» нарушили правила ФИФА, заключив контракт с несовершеннолетним игроком.
"Манчестер Сити" купил 16-летнего аргентинца Бенджамена Гарре у «Велес Сарсфилд». ФИФА же запрещает заключать контракты с футболистами из стран, не входящих в ЕС, до достижения игроками 18 лет. «Горожане» утверждают, что у Гарре есть итальянский паспорт и правила нарушены не были. ФИФА рассмотрит это дело в течении ближайшей недели. Если у Гарре не обнаружится нужно документа, то «Манчестер Сити» не сможет покупать футболистов раньше лета 2019 года.
Это обстоятельство может ударить по планам «горожан» усилить состав. Руководство клуба намеревалось выделить 200 миллионов фунтов стерлингов на приобретение новых футболистов.
Вести.Ru: последние новости
Депортиво - Севилья: прогноз на результат матча на "Риасоре" Хави хочет поработать ассистентом Гвардиолы Гвардиола подпишет новый контракт с "Манчестер Сити"
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле2
Массовая драка и 10 удалений: россияне жгут в НХЛ
Жесткий прием Сергачева привел к массовой драке4
«Металлург» объявил о назначении главного тренера
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение