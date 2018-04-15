«Манчестер Сити» определился с трансферными планами 

«Манчестер Сити» собирается купить сразу двух топовых футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести полузащитника «Баварии» Тьяго Алькантару и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
За 27-летнего Алькантару «Манчестер Сити» может заплатить 60 миллионов евро.
Что касается 19-летнего Мбаппе, то в его случае англичане надеются на проблемы ПСЖ с финансовым fair play. Если УЕФА наложит санкции на ПСЖ, то парижане могут решить продать кого-то из высокооплачиваемых игроков.