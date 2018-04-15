«Манчестер Сити» определился с трансферными планами

«Манчестер Сити» собирается купить сразу двух топовых футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести полузащитника «Баварии» Тьяго Алькантару и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

За 27-летнего Алькантару «Манчестер Сити» может заплатить 60 миллионов евро.