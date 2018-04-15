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«Чайф», Земфира, «Сплин» и «Би-2» выступят в фан-зоне в Екатеринбурге во время ЧМ-2018
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«Чайф», Земфира, «Сплин» и «Би-2» выступят в фан-зоне в Екатеринбурге во время ЧМ-2018 

ТАСС 33 минуты назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Группа «Чайф» выступит на открытии фан-зоны в Екатеринбурге в день первого матча чемпионата мира по футболу 2018 года, во время турнира ожидается концерт с участием Земфиры, Дельфина, групп «Сплин» и «Би-2». Об этом журналистам сообщил исполнительный директор дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков.
Фан-зона чемпионата мира 2018 года в Екатеринбурге сможет вместить до 17 тыс. человек.
"На открытии фан-зоны 14 июня выступит группа «Чайф». Также у нас запланирован большой концерт 8 июля, это неигровой день. На концерте выступят Земфира, «Сплин», «Би-2» и Дельфин", — сообщил Марков.
В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).
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