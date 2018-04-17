Ещё
После игр Чемпионата мира по футболу в Екатеринбург вернется Земфира
Далее:
Читайте также:
Ещё

После игр Чемпионата мира по футболу в Екатеринбург вернется Земфира 

АиФ Урал 46 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге после игр Чемпионата мира по футболу состоится масштабный музыкальный фестиваль «Маяк». Перед уральцами выступят сразу четыре звезды рок-сцены, об этом сообщает во вторник, 17 апреля, «АиФ-Урал».
Фестиваль пройдет в ЦПКиО им. Маяковского, где в дни ЧМ-2018 развернется фан-зона для болельщиков. Наверное, самой главной звездой этого мероприятия станет певица Земфира, которую отец-основатель «Ural music night» Евгений Горенбург давно и безуспешно мечтает пригласить на свой фестиваль. Артистка вернется в Екатеринбург спустя двухлетний перерыв. Ее последний концерт в уральской столице состоялся в сентябре 2016 года.
Кроме того, для уральцев выступят группы Сплин и Би-2, а также Дельфин, который совсем недавно давал концерт в Екатеринбурге.
Выступление сразу четырех артистов высокого уровня сказывается и на цене. Так, сейчас билет на танцпол стоит 3 тыс. рублей, а в фан-зону — 4,5 тыс. рублей. А вот за места на трибунах придется заплатить в два раза больше: цена билетов варьируется от 6 до 8 тыс. рублей.
АиФ Урал: последние новости
Официальное открытие «Екатеринбург Арены» состоялось под триумф «Урала» Одна из участниц «Мисс Екатеринбург» может стать «Мисс Россия - 2018» Городские службы подготовились к открытию «Екатеринбург арены»
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
РФС попросили отменить жёлтую карточку Смолова1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Украинец Усик отказался проводить бой в России44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение