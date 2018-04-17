После игр Чемпионата мира по футболу в Екатеринбург вернется Земфира

В Екатеринбурге после игр Чемпионата мира по футболу состоится масштабный музыкальный фестиваль «Маяк». Перед уральцами выступят сразу четыре звезды рок-сцены, об этом сообщает во вторник, 17 апреля, «АиФ-Урал»

Фестиваль пройдет в ЦПКиО им. Маяковского, где в дни ЧМ-2018 развернется фан-зона для болельщиков. Наверное, самой главной звездой этого мероприятия станет певица Земфира, которую отец-основатель «Ural music night» Евгений Горенбург давно и безуспешно мечтает пригласить на свой фестиваль. Артистка вернется в Екатеринбург спустя двухлетний перерыв. Ее последний концерт в уральской столице состоялся в сентябре 2016 года.

Кроме того, для уральцев выступят группы Сплин и Би-2, а также Дельфин , который совсем недавно давал концерт в Екатеринбурге.

Выступление сразу четырех артистов высокого уровня сказывается и на цене. Так, сейчас билет на танцпол стоит 3 тыс. рублей, а в фан-зону — 4,5 тыс. рублей. А вот за места на трибунах придется заплатить в два раза больше: цена билетов варьируется от 6 до 8 тыс. рублей.