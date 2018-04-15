Как олимпийский чемпион по боксу Вячеслав Лемешев стал вахтером

Боксера Вячеслава Лемешева в свое время называли мастером нокаута. В 1972 году на Олимпийских играх в Мюнхене он отправил своего соперника в нокаут 4 раза. Несмотря на все успехи, судьба нанесла чемпиону самый сокрушительный, последний удар.

Самый молодой чемпион

Вячеслав Лемешев появился на свет 3 апреля 1952 года в Москве. В 1966 году мальчик, по примеру старших братьев, начал посещать спортивную секцию по боксу. Там то его и заметил опытный тренер Лев Сегалович. Не сказать, что Вячеслав отличался какими-то выдающимися физическими данными, но у него была отличная реакция. А это в боксе дорого стоит. Под руководством своего нового наставника уже через 3 года Лемешев победил в юношеском чемпионате СССР.

В начале 70-х молодым боксером занялся другой тренер Юрий Радоняк. Тогда же Вячеслав Лемешев неоднократно признавался чемпионом Европы, а в 1972 году отправился на Олимпиаду в немецкий Мюнхен. Его соперником оказался финский спортсмен Райма Виртанен. Несколько раз Лемешев отправлял Виртанена в нокаут. Надо отметить, что в 1972 году Лемешеву было всего 20 лет.

Вредные привычки и травмы

За несколько лет большой спорт изрядно подорвал здоровье талантливого боксера. Кроме того Лемешев повредил руку. Уже в 28 лет он перешел на тренерскую работу. Однако ринг он тоже не покидал. Хотя побед становилось все меньше, а травм — все больше. Былая молниеносная реакция и природное чутье куда-то испарились. Он пропускал удары даже от неопытных и вполне рядовых боксеров.

Раздосадованный неудачами, некогда прославленный чемпион стал все чаще прикладываться к бутылке. Говорят, его коллеги и раньше замечали в Лемешеве пагубное пристрастие к спиртному. Но победы сыпались одна за другой, поэтому никто не предавал этому большого значения.

Да и личную жизнь боксера удачной не назовешь. Он был женат 3 раза. Хотя надо отдать должное, его третья супруга Зинаида всячески поддерживала мужа в самые тяжелые для него времена.

Смерть

В последние годы своей короткой жизни Вячеслав Лемешев болел. Он даже получал пенсию по инвалидности. Травмы, полученные на ринге, давали о себе знать все чаще и все агрессивней. В 1995 году ему сделали трепанацию черепа. Но Лемешев, как настоящий боец, стойко перенес и ее.

Еще до операции Вячеслав забросил бокс и занимался, чем придется. Он работал на насосной станции, вахтером и даже трудился на кладбище. Смерть уже стояла за его спиной. В конце января 1996 года Олимпийский чемпион по боксу Вячеслав Лемешев скончался. Ему было всего 43 года.