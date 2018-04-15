Бистрович: «Арсенал» приехал отбыть номер и будто хотел поскорее вернуться домой"

— Как вы узнали, что против «Арсенала» сыграете в стартовом составе?

— В день матча, на обеде ко мне подошел главный тренер, отвел в сторону и сказал, что я сыграю в основе. Еще пару недель назад он говорил, что я в хорошей форме, неплохо выгляжу на тренировках и должен готовиться к выходу на поле — в апреле мы проводим 8 матчей. Я в принципе и был готов, но мой дебют именно в игре против «Арсенала» стал сюрпризом. Непередаваемое ощущение. Весь оставшийся день до стартового свистка я просто прокручивал в голове, как это будет.

— Что от вас требовал Виктор Ганчаренко?

— Как и всегда: быть глубинным плеймейкером, соединять оборону и атаку. Моя функция — держать мяч в центре поля, сохраняя командный баланс, и доставлять его нашим нападающим. С «Арсеналом» нужно было играть как можно агрессивнее, чтобы отыграться и не дать сопернику забить. Главный тренер говорил не бояться останавливать их: «Если нужно — фоли».

— Против какого футболиста «Арсенала» было сложнее всего играть?

— Во втором матче «Арсенал» играл не так хорошо, как в Лондоне. Тогда я смотрел на Озила и удивлялся, насколько легко он играет. В Москву они приехали отбыть номер и будто хотели поскорее вернуться домой. Хотя даже в таком состоянии Озил решал игру команды — это футболист топ-уровня. Но я считаю, что мы были сильнее «Арсенала» во второй игре.

— Знаю, что вы поддерживаете «Барселону». Но было ли ощущения, что сможете выступить в Лиге Европы, как «Рома» в ЛЧ?

— В команде почти все смотрели именно матч «Барсы», а на следующий день и "Реал" — «Ювентус», когда итальянцы почти смогли совершить чудо. В футболе они случаются. Игра «Барселоны», кстати, была похоже на то, что было у «Арсенала» в матче с нами — каталонцы тоже просто отбывали номер и были справедливо наказаны за это.

Так что да, однозначно такое ощущение было, особенно после того, как Кирилл Набабкин забил второй гол. Мы продолжали давить и имели несколько неплохих шансов на еще один гол. А «Арсенал» заменил Уилшера на защитника, прижался к своим воротам и пытался поймать нас на контратаке.

— Почему этого не произошло?

— Не хватило немного удачи, чтобы забить третий мяч. А затем забил соперник, и нам нужно было уже два. Могу сказать, что каждый в команде отдал все силы на поле, мы выложились на максимуме.