Бистрович: «Арсенал» приехал в Москву отбыть номер»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал ничейный результат в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2). Хорват появился на поле в основном составе и был заменен на 72-й минуте, после чего лондонцы забили дважды и сравняли счет, уступая по ходу встречи (0:2).

«В день матча, на обеде ко мне подошел главный тренер, отвел в сторону и сказал, что я сыграю в основе. Еще пару недель назад он говорил, что я в хорошей форме, неплохо выгляжу на тренировках и должен готовится к выходу на поле — в апреле мы проводим 8 матчей. Я в принципе и был готов, но мой дебют именно в игре против «Арсенала» стал сюрпризом. Непередаваемое ощущение. Весь оставшийся день до стартового свистка я просто прокручивал в голове, как это будет.

Во втором матче «Арсенал» играл не так хорошо, как в Лондоне. Тогда я смотрел на Озила и удивлялся, насколько легко он играет. В Москву они приехали отбыть номер и будто хотели поскорее вернуться домой. Хотя даже в таком состоянии Озил решал игру команды — это футболист топ-уровня. Но я считаю, что мы были сильнее «Арсенала» во второй игре.