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Бистрович: «Арсенал» приехал в Москву отбыть номер»
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Бистрович: «Арсенал» приехал в Москву отбыть номер» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал ничейный результат в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2). Хорват появился на поле в основном составе и был заменен на 72-й минуте, после чего лондонцы забили дважды и сравняли счет, уступая по ходу встречи (0:2).
«В день матча, на обеде ко мне подошел главный тренер, отвел в сторону и сказал, что я сыграю в основе. Еще пару недель назад он говорил, что я в хорошей форме, неплохо выгляжу на тренировках и должен готовится к выходу на поле — в апреле мы проводим 8 матчей. Я в принципе и был готов, но мой дебют именно в игре против «Арсенала» стал сюрпризом. Непередаваемое ощущение. Весь оставшийся день до стартового свистка я просто прокручивал в голове, как это будет.
Во втором матче «Арсенал» играл не так хорошо, как в Лондоне. Тогда я смотрел на Озила и удивлялся, насколько легко он играет. В Москву они приехали отбыть номер и будто хотели поскорее вернуться домой. Хотя даже в таком состоянии Озил решал игру команды — это футболист топ-уровня. Но я считаю, что мы были сильнее «Арсенала» во второй игре.
Не хватило немного удачи, чтобы забить третий мяч. А затем забил соперник, и нам нужно было уже два. Могу сказать, что каждый в команде отдал все силы на поле, мы выложились на максимуме. В последние 15 минут нам уже было нечего терять, и вся команда стала очень много рисковать, чтобы забить. 8 наших футболистов ушли в атаку, оставляя достаточно много места сопернику для контратаки. «Арсенал» свои возможности в концовке не упустил. Уверен, сопернику было очень непросто вырвать у ЦСКА хотя бы ничью», — рассказал Бистрович в беседе с корреспондентом Sport24.ru Данилой Игнатовым.
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