По каким частям тела чаще всего бьют женщины?

Большинство мужчин хотя бы один раз в жизни дрались: будучи мальчиками или в юности, в спортивном клубе на тренировке или ввязавшись в конфликт. У некоторых женщин тоже есть такой опыт. В зависимости от того, с кем борется женщина и где, есть части тела, по которым она бьет чаще.

Бей в пах!

Нужно признать, что современной девушке без уроков самообороны не обойтись. Они могут ей никогда не пригодиться, но лучше быть ко всему готовой. А одно из первых правил таких уроков — если напал мужчина, то его надо бить в те места, которые гарантированно выведут его на некоторое время из строя. Например, в пах.

Женщине сложно поддерживать равный бой с превосходящим ее по габаритам мужчиной. У нее легче кость и слабее удар. Поэтому она старается бить максимально жестоко и действенно:

коленом в пах; кулаком по горлу; носком ноги в коленную чашечку; в основание носа; кулаком или пальцами в глаза. Негласный запрет на «удары ниже пояса», который стараются не нарушать многие мужчины в драках между собой (а то можно и ответный удар получить), женщины соблюдают редко. И это объяснимо — проще один раз ударить так, чтобы противник согнулся от боли, и убежать, чем беспорядочно бить куда попало.

Поэтому ходят даже легенды о жестокости женщин: якобы когда-то устраивали смешанные соревнования с боями между мужчинами и женщинами, но их пришлось прекратить из-за того, что из двух ударов женщины выбирали самый болезненный, например, предпочитали не рассечь бровь, а ударить в глаз.

Бьют ли женщины в лицо?

Бьют, но реже, чем мужчины. В драке двух девушек (не на поединке между двумя профессиональными спортсменками) соперницы, скорее, предпочтут вцепиться в волосы друг другу или расцарапать лица.

Царапины не украшают, но довольно быстро сходят, а вот сломанный нос привлекательности не прибавляет, возможно, именно поэтому в женской драке этот прием не популярен. Если сломать нос другой женщине, она может ответить тем же.

Иногда соперницы бьют друг друга в грудь — такой удар для женщины весьма болезнен, хоть и менее, чем удар в пах для мужчины. Впрочем, в пах тоже бьют — врачи полагают, что негативные последствия от этого могут быть даже сильнее, чем от удара в пах мужчины. В состоянии аффекта женщина может попробовать выцарапать глаза — не столько ударить в глаз, сколько именно вцепиться ногтями.

Часто считают, что для женщины драка — это крайняя мера, когда конфликт дошел до высшей точки и эмоции буквально кипят. Тогда громкие обвинения, болезненное таскание за волосы, толчки расправленной ладонью и даже кусание и щипки более «к месту», чем тумаки. Такой вид женской драки даже лег в основу специфической борьбы с оттенком нелегальности — кетфайта.

Многим женщинам не интересна драка как процесс, как желание доказать свое превосходство. «Пойдем выйдем» среди них тоже почти не практикуется. Да и в детстве мальчишек за драку чаще немного ругают, а девочкам долго говорят, что драка не их дело. И поэтому знаний, как именно и куда бить, у них меньше, чем у мужчин.

Куда бьют боксеры-женщины?

Общество консервативно, даже в олимпийскую программу женский бокс включили только в 2012 году, а первый Чемпионат мира прошел немногим раньше, в 1995-м.

Для спортсменок во время боя существуют те же правила, что и для мужчин: запрещены удары ниже пояса, в любительских боях можно использовать защитный шлем. Из-за особенностей женской анатомии боксерши должны обязательно использовать защитные накладки на грудь, поэтому большинство ударов наносят в голову и корпус. Поэтому среди травм в женском боксе лидируют сломанные носы, шрамы, кровоподтеки, вывихи, выбитые пальцы.

В остальном спортивные женские единоборства мало отличаются от мужских: женщинам точно так же ставят удары, их тренеры зачастую — мужчины, а в различных секциях восточных боевых искусств и спарринг-партнерами становятся представители мужского пола.

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