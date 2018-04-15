В США чирлидеры борются со спортивными клубами за свои права

В США чирлидинг давно превратился в успешную индустрию. Однако танцовщицы, которые подписывают контракты с клубами, вынуждены выполнять оскорбительные требования руководства команд, терпеть строгие ограничения и даже притеснения. Так, например, им запрещено публиковать откровенные снимки в личных аккаунтах и общаться с игроками клубов, а из-за своих религиозных убеждений девушки могут стать объектами насмешек.

Матчи профессиональных спортивных лиг в США невозможно представить без чирлидеров — красивых девушек в открытой одежде, которые танцами и акробатическими номерами поддерживают свою команду и развлекают болельщиков в игровых паузах. Чирлидинг давно превратился в такую же серьёзную и развитую индустрию, как спорт: девушки серьёзно тренируются перед выступлениями, подписывают профессиональные контракты с клубами и пользуются высокой популярностью у фанатов.

Однако чирлидерам остаётся только мечтать, чтобы клубы относились к ним с таким же уважением, как к игрокам. Периодически США захлёстывает волна скандалов, в ходе которых выясняется, что участь танцующих девушек отнюдь не так завидна, как может показаться из-за сложившегося вокруг них романтичного ореола. Их работа и личная жизнь наполнены ограничениями и притеснениями, с которыми чирлидеры больше не хотят мириться.

В Национальной футбольной лиге (НФЛ), чемпионате по американскому футболу, дискуссия о равноправии чирлидеров и игроков ведётся довольно давно. И девушки, и спортсмены служат одной организации и одной цели — развлекать болельщиков. Однако порой именно с девушками из группам поддержки поступают некрасиво.

В марте из команды «Нью-Орлеан Сэйнтс» была уволена Бэйли Дэйвис. Она выложила в своём личном аккаунте в Instagram фотографию в белье, в то время как установленные клубом правила запрещают чирлидерам выставлять свои откровенные снимки. Абсурдность этой нормы заключается в том, что девушки из группы поддержки всегда выступают в мини-юбках и коротких топах, а клуб обязывает их участвовать в фотосессиях в бикини и затем сам же публикует их снимки на официальных аккаунтах.

Несмотря на то, что профиль Дэйвис закрыт и просматривать его могут только одобренные ею пользователи, вскоре она получила гневное сообщение от руководителя группы поддержки Эшли Дитон.

«Очень легкомысленно публиковать такую фотографию, особенно учитывая наш недавний разговор о слухах вокруг тебя. Тебе это не поможет. Нужно было лучше думать», — написала Дитон.

Спустя четыре дня Дэйвис была уволена. Слухи, которые упомянуты в сообщении, касались одной вечеринки, на которой также оказался игрок «Нью-Орлеан Сэйнтс». Соглашение с чирлидерами содержит пункт, что им запрещено находиться на одном мероприятии или в одном публичном месте со спортсменом клуба. Если, например, девушка обедает в ресторане, и туда пришёл игрок, она обязана тут же покинуть заведение. Бэйли утверждала, что не посещала вечеринку, однако ей не поверили, и это стало одной из причин, из-за которой её выгнали из команды.

Как потом рассказала девушка, ей приходилось терпеть ещё много нелепых ограничений. Чирлидерам запрещено выкладывать не только откровенные снимки, но и демонстрировать фотографии с экипировкой своей команды — это трактуется как нарушение маркетинговых прав и попытка заработать на имидже клуба. Под запретом у девушек были малейшие контакты с игроками — любые фразы, кроме «привет» и «отличная игра», считались панибратством, которое каралось увольнением. Также они были обязаны блокировать игроков, если те хотели пообщаться с девушками в сети.

Клуб аргументировал такие меры желанием исключить романтические отношения между спортсменами и чирлидерами. Однако игрокам налаживать контакты не запрещено, и если они начинали сами посылать сообщения понравившимся девушкам, к ним никакие санкции не применялись. Дэйвис после увольнения заявила, что это проявление гендерной дискриминации.

На несправедливое отношение жалуется и чирлидер Кристан Уэйр, выступавшая за команду «Майами Долфинс». По её словам, она подвергалась нападкам из-за своих религиозных убеждений. Теперь девушка намерена подать в суд на команду, допустившую такую ситуацию.

Спортсмены в США не стесняются проявлять свою набожность — они могут спокойно публиковать в соцсетях цитаты из Библии, а совместные молитвы перед матчами становятся обязательным ритуалом. Однако, как утверждает Уэйр, ей демонстрировать своё отношение к религии было запрещено.

Девушка рассказала, что в межсезонье она опубликовала снимок, на котором крестится, после чего стала объектом насмешек со стороны начальницы группы поддержки Дори Гроган, тренеров и даже игроков. Также членом команды было известно, что Уэйр выступает против интимных отношений до свадьбы из религиозных убеждений, и это тоже стало поводом для издевательств над ней. Во время одной из фотосессий в бикини Уэйр заставили надеть ангельские крылья — девушка полагает, что к ней таким образом проявили неуважение.

Многие чирлидеры из других команд также недовольны тем, как команды используют их снимки в соцсетях. На странице группы поддержки «Индианаполис Колтс» в Instagram публикуются фотографии девушек не только в клубной униформе, но и в бикини. Такими фотоснимками даже сопровождают поздравления с днём рождения. При этом в таких публикациях не принято указывать полные имена девушек.

Ещё одна несправедливость: в клубных соцсетях, в частности у команды «Сан-Франциско Форти Найнерс», действует запрет на указание личных профилей девушек. Если своих игроков клубы стараются продвигать всеми доступными способами и отмечают их на своих фотографиях, то ссылок на аккаунты чирлидеров болельщики не увидят. Впрочем, эту несправедливость фанаты зачастую решают самостоятельно и оставляют ссылки на профили девушек в комментариях.

В клубах настаивают, что они просто не хотят привлекать лишнее внимание к чирлидерам и заботятся об их безопасности. Однако стать объектом травли и нездорового интереса может любой вне зависимости от пола, считают девушки. Для них важно, чтобы у них были те же права, что и у спортсменов.