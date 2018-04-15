Среди челябинцев разыграют футболку с автографом Криштиану Роналду

Известный португалец из клуба «Реал Мадрид» Кришитиану Роналду прислал в Челябинск футболку с личным автографом. Ее разыграют на итоговом матче футбольного клуба «Челябинск». Розыгрыш пройдет среди участников благотворительной акции «Чемпионы для Добрых сердец», которую проводит фонд «Родная». Для того, чтобы получить шанс стать обладателем футболки с автографом мировой знаменитости и помочь детям с серьезными заболеваниями, нужно купить билет на один из матчей челябинского футбольного клуба.

— Чтобы принять участие в акции, нужно прийти на любой матч футбольной команды «Челябинск» и получить от волонтера фонда билет с уникальным числовым кодом. Матчи пройдут 21 апреля, а также 4, 16 и 27 мая на стадионе «Центральный». Также билеты можно получить в рабочее время по адресам Свердловский проспект, 8; Бейвеля, 42; Чичерина, 21; Богдана Хмельницкого, 31 (стоматология «Вита Смайл») либо по адресу Красная, 40 (дома моды «Фортуна»), — говорит президент фонда «Родная» Наталья Баскова. — Победитель будет определен на итоговом матче домашней серии игр ФК «Челябинск» 27 мая.

Собранные с продажи билетов средства пойдут на помощь тяжелобольным детям. В первую очередь фонд оплатит лечение двухлетнего Ивана Казадаева с синдромом аутизма, который проживает в Коркино.

До начала матчей южноуральцы уже могут увидеть белоснежную футболку с автографом и даже сфотографироваться с ней. Лот находится у партнеров фонда по адресу: Челябинск, ул. Бейвеля, 42