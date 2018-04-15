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Объявлен состав вратарской бригады на чешский этап Евротура
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Объявлен состав вратарской бригады на чешский этап Евротура 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Федерация хоккея России (ФХР) объявила состав вратарской бригады на этап Евротура, который состоится в Чехии. Об этом сообщает ТАСС.
В заявку сборной России вошли Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин и Иван Бочаров.
"Вратарская бригада на третий этап Евротура, Чешские хоккейные игры: Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин, Иван Бочаров. Скоро будет назван и остальной состав", — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.
Остальной состав будет объявлен позднее.
Этап Евротура в Чехии пройдет с 19 по 22 апреля.
Ранее сообщалось, что нападающий «Далласа» Александр Радулов вызван на сбор перед чемпионатом мира, который пройдет в Дании.
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