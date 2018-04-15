Объявлен состав вратарской бригады на чешский этап Евротура

Федерация хоккея России (ФХР) объявила состав вратарской бригады на этап Евротура, который состоится в Чехии. Об этом сообщает ТАСС.

"Вратарская бригада на третий этап Евротура, Чешские хоккейные игры: Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин, Иван Бочаров. Скоро будет назван и остальной состав", — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

Остальной состав будет объявлен позднее.

Этап Евротура в Чехии пройдет с 19 по 22 апреля.