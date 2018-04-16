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Сборная России по хоккею назвала состав на Чешские игры — 2018
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Сборная России по хоккею назвала состав на Чешские игры — 2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Штаб национальной сборной России назвал состав на третий этап Евротура — Чешские хоккейные игры.
Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров («Динамо» М).
Защитники: Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Егор Яковлев (все — СКА), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), Александр Елесин («Локомотив»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Максим Минеев («Авангард»), Николай Демидов («Сибирь).
Нападающие: Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Барабанов, Виктор Тихонов, Илья Каблуков (все — СКА), Евгений Дадонов («Флорида»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Алексей Бывальцев («Амур»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Антон Слепышев («Эдмонтон»), Александр Дергачев («Спартак»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Алексей Кручинн («Трактор»), Кирилл Семенов, Артем Михеев (оба — «Авангард»).
Во время третьего этапа Еврохоккейтура национальная сборная России сыграет 19 апреля вынесенный матч в Ярославле против сборной Швеции (начало — в 20.00), а также в чешском Пардубице против Финляндии (21 апреля в 19.15) и Чехии (22 апреля в 15.20).
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