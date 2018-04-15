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Киберфутболисты «Лилля», «ПСЖ» и «Манчестер Сити» вышли в четвертьфинал отбора ЧМ
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Киберфутболисты «Лилля», «ПСЖ» и «Манчестер Сити» вышли в четвертьфинал отбора ЧМ 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Вчера состоялся второй игровой день второго отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18. На каждой платформе определились четвертьфиналисты «мейджора», проходящего в Манчесетере. Сегодня будут сыграны заключительные игры, по итогам которых определится победитель.
На платформе Play Station 4 до третьего игрового дня добрались три представителя футбольных клубов: француз Корантен «Maestro» Тюллье из «Лилля», Мухаммед «FIFAÜstün» Устун из «Бреннбю» и немец Кай «Deto» Воллин из «Манчестер Сити». Также с ними на платформе за выход в гранд-финал будут сражаться Николас «Nicolas99fc» Вильялба (Аргентина), Янник «Gotzery» Де Грут (Германия), Филипп «Eisvogel» Шермер (Германия), Энрике «Zezinho23» Сильва (Бразилия) и Дамиан «damie» Огустиньяк (Польша).
На платформе Xbox One в четвертьфинале сыграют три представителя футбольных клубов: немец Микаэль «MegaBit» Биттнер из «Бохума», британец Гарри-Джон «Hashtag Harry» Хескет из «Хэштег Юнайтед» и француз Лукас «DaXe» Кюйерье из «ПСЖ». Также в 1/4-й выступят Навид «GoalMachine21» Нурзай (Канада), Мартэн «RemiMartinn» Орежель (США), Ракан «Falcon-rakan» Альмутаири (Саудовская Аравия), Натан «M Herozia» Жиль (Франция) и Никлас «NRaseck» Расек (Германия).
Напомним, четвертьфиналисты второго отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18 получат путевки на финальный отборочный турнир. Также они поборются за денежные суммы из призового фонда в 200 тысяч долларов. Победитель получит 22 тысячи долларов и памятный кубок.
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