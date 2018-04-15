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Ловчев: «Зачем „Спартаку“ все эти люди: Петкович, Максимович, Пашалич?»
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Ловчев: «Зачем „Спартаку“ все эти люди: Петкович, Максимович, Пашалич?» 

Soccer News 22 минуты назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев дал комментарий по проигранному сегодня матчу московским "Спартаком" екатеринбургскому «Уралу».
"Когда в атаке у команды что-то получается, когда она отодвигает игру от своих ворот, есть голы и результат. С «Уралом» у чужих ворот создать по-настоящему ничего не смогли и в итоге получили. Напортачили, конечно…
Тут вновь возникает вопрос — зачем «Спартаку» все эти люди: Петкович, Максимович, Пашалич. Если этот парень не играл в «Челси», почему он вдруг должен был заиграть в «Спартаке»?
"Спартаку" традиционно нужна оборона. После чемпионского сезона Каррера должен был пойти к Федуну и сказать об этом. Он этого не сказал. Или не мог сказать. Это вопрос вопросов", — написал бывший футболист в телеграме.
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