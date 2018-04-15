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Георгий Миланов: «На кону Лига чемпионов. Сделаем все чтобы уехать из Уфы с победой»
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Георгий Миланов: «На кону Лига чемпионов. Сделаем все чтобы уехать из Уфы с победой» 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против «Уфы» выразил уверенность в том, что игра на выезде будет непростой. Также болгарский хавбек отметил, что армейцам не привыкать играть в напряженном графике.
— Нас ждет тяжелый матч, — цитирует Миланова пресс-служба ЦСКА. — Времени на восстановление после игры против «Арсенала» (2:2, 12 апреля. — Прим. «СЭ») было совсем немного, но нам не привыкать играть в таком режиме. Тем более что на сборах мы готовились к напряженному календарю.
"Уфа" — непростой соперник, команда хорошо действует в защите и по праву располагается высоко в таблице. Но у нас на кону Лига чемпионов, и мы сделаем все, чтобы уехать домой с победой.
Матч «Уфа» — ЦСКА состоится сегодня, 15 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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