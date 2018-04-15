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Кубок мира по латине назвал победителей
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Кубок мира по латине назвал победителей 

Мир24 46 минут назад
Лучшие танцоры планеты — на Кубке мира. Легкость и простота исполнения — это только красивая обертка латиноамериканских танцев. Корреспондент телеканала «МИР 24» Марина Ермаченкова побывала на паркете и заглянула за кулисы.
Ведущий на сцене, как учитель географии у доски, перечисляет едва ли не все страны мира. О титулах ни слова, иначе дефиле растянется на часы. На паркете тесно. Вереница лучших танцоров планеты заканчивается на 71 паре.
«Нам приятно, что у нас участвуют танцоры из Украины, США, Франции, Италии. Это великолепно», — говорит Станислав Попов, президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ.
Латинские танцы свели на паркете закадычных друзей детства и в то же время соперников. Кирилл Белоруков и Полина Телешова — против Никиты Бровко и Ольги Урумовой. Обе пары из Москвы. И тем, и другим сулят победу. По баллам они наступают на пятки туфель друг друга. По иронии судьбы на Кубке даже номера рядом — 11 и 12.
«Нет, это не мешает. Мы умеем разделять две вещи и нормально к этому относимся», — говорит о дружбе между танцорами Никита Бровко.
Это тоже фавориты. Яркая блондинка, хрупкая, с дерзкой стрижкой. Он высокий, статный, всегда рядом. Виталий Севастьянов и Ангелик Майер — пара из Франции. Каждый танец — не исполняют, а проживают на глазах у публики. И зритель даже не догадывается, какой ценой достигается эта идиллия.
«У нее сильный характер и у меня, и тогда начинаются проблемы, мы справляемся», — говорит Виталий Севастьянов.
Они привыкли выкладываться и ограничивать себя. Диеты, тренировки, перелеты, дома бывают урывками. И каждому профессионалу есть что добавить к этому списку.
«Лишаем себя свободного времени, отдыха, общения с друзьями, потому что каждый день мы тренируемся», «Представляете, я каждые два дня наносила такой профессиональный макияж. Мое тело вообще не смывалось эти три недели, поэтому кожа устает», «Бывают уроки, когда много часов индивидуальных занятий, и на каблуках — это очень сложно», — признаются они.
Все ради победы. И за ценой никто не постоит. Вот и сейчас — пять часов на каблуках. Причем не только партнерши.
Танцевать легко и просто, там, на паркете. Так считают зрители, но именно здесь, в закулисье, становится понятно, каким трудом дается победа. Ряд полотенец — чтобы спортсмены сразу после выступления могли обмакнуть пот. Собственно, как кроссовки и тапочки — они для того, чтобы дать время отдохнуть уставшим ногам.
В сотый раз прогнать отточенную до мелочей программу. И, забыв про усталость, после короткого перерыва снова ослепительно улыбаться на паркете. Шоу продолжается — на то они и профессионалы!
…Как и ожидалось, триумфаторами Кубка мира стали наши спортсмены. Первое место у Кирилла Белорукова и Полины Телешовой, второе — у Никиты Бровко и Ольги Урумовой.
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