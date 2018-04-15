Молодёжка ЦСКА ухудшила шансы на золото после ничьей с «Уралом» 

В Молодёжном первенстве России сыгран единственный воскресный матч.
"Урал" и ЦСКА разошлись миром 0:0, при этом для «армейцев» эта потеря очков может стать очень дорогой, ведь они преследуют лидера турнира «Краснодар». После этой игры разрыв составил уже 5 очков.
Протокол игры
Уфа (мол.)
ЦСКА М (мол.)
Чернов Алексей • Хазиев Руслан • Дивеев Игорь • Дёмин Вячеслав • Емельянов Данила • Криворог Марк 40' • Виденеев Валентин • Власов Андрей • Кутлусурин Тимур • Журавлёв Вячеслав • Мухаметшин Линар
Запасные: Егоров Артём • Ладыгин Антон • Гумеров Даниэль • Сидоров Максим Вадимович • Здоровец Арсений
Кырнац Георгий • Станисавлевич Александр • Матвийчук Семён • Мацхарашвили Никита 46' (Попов Артём IV (46') • Леонов Кирилл • Пухов Тимур 84' (Рубенис Оскар (84') • Тикнизян Наяир 40' 90' (Меренчуков Дмитрий (90') • Олейников Иван • Жиронкин Виталий 60' (Волков Александр Сергеевич (60') • Захаров Иван • Едапин Максим
Запасные: Марадишвили Константин
15 апреля.