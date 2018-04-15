Молодёжка ЦСКА ухудшила шансы на золото после ничьей с «Уралом»

В Молодёжном первенстве России сыгран единственный воскресный матч.

"Урал" и ЦСКА разошлись миром 0:0, при этом для «армейцев» эта потеря очков может стать очень дорогой, ведь они преследуют лидера турнира «Краснодар». После этой игры разрыв составил уже 5 очков.

Протокол игры

Уфа (мол.)

ЦСКА М (мол.)

Запасные: Марадишвили Константин

15 апреля.