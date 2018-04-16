В Крыму семья сотрудника полиции получила знак Золотого отличия ГТО

В день празднования Конституции Республики Крым старший юрисконсульт правового направления ОМВД России по Советскому району Анна Завгордняя вместе со своим старшим сыном — учащимся 6-го класса Нижнегорского лицея № 1 Никитой Завгородним, приняли участие в сдаче норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Цель акции — пропаганда здорового образа жизни, регулярных занятий физической культурой и спортом, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших и выполнения спортивных разрядов и норм ГТО.

Участники соревнований сдавали нормативы по приседанию, прыжкам в длину с места, поднятию туловища из положения «лежа на спине», сгибанию и разгибанию рук в упоре «лежа на полу», броску мяча, бег 2000 метров; и бег по пресеченной местности, стрельбе из пневматического оружия.

В результате многоборья среди участников мероприятия первое место заняла семья Завгородних, которым в торжественной обстановке был вручен знак Золотого отличия ГТО и почетные грамоты.

Стоит отметить, что занявшая первое место сотрудник полиции Анна Завгородняя принимала участие в сдаче норм ГТО впервые.