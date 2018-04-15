Клопп надеется, что Ловрену удалось избежать серьёзной травмы

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен получил травму в поединке с «Борнмутом» (3:0). По окончании игры наставник «красных» Юрген Клопп подтвердил эту информацию.

"Я не видел эпизода, в котором Ловрен получил повреждение. Надеюсь, что это всего лишь ушиб, а не растяжение или травмы мышцы. Не знаю, какова степень повреждения. Деян почувствовал болезненные ощущения, после чего попросил замену. Надеюсь, что травма несерьёзная, но пока не могу ничего сказать по этому поводу", — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

"Ливерпуль" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.