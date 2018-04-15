Жители Краснодарского края написали «Тотальный диктант»

Краснодар. 15 апреля — Новая Кубань. В Краснодарском крае жители 8 муниципалитетов написали «Тотальный диктант», сообщает пресс-службы Администрации Краснодарского края. Под площадки в крае были выделены самые разнообразные локации: в Анапе местные жители писали диктант в одном из кафе, в Туапсе — в гостинице, в Армавире — в библиотеке. В Сочи знание русского языка проверили у воспитанников образовательного центра «Сириус», а в Краснодаре горожане могли написать «Тотальный диктант» на 15 площадках.

В 2018 году в «Тотальном диктанте» приняли участие представители более 80 государств, которые могли написать диктант не только на площадках, но и в режиме онлайн. Читали же тексты известные кубанские писатели, журналисты, блогеры, деятели культуры и искусства.